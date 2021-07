Mattarella firma il Sostegni bis ma avverte | troppi commi aggiunti nei decreti | in futuro rinvio alle Camere

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Rispettare la Costituzione. Valuterò… - repubblica : Sostegni bis, Mattarella firma la legge ma avverte: troppe norme non urgenti, basta o valuterò rinvio decreti alle… - repubblica : ?? Decreto sostegni bis, Mattarella firma ma avverte: 'Troppe norme non urgenti, basta o valutero' il rinvio alle Ca… - infoitinterno : Sostegni bis, Mattarella firma ma dice stop alle norme fuori tema: il testo della lettera a governo e parlamento - infoitinterno : Sostegni bis, Mattarella firma ma avverte: 'Basta emendamenti con norme fuori tema' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella firma

In una lettera di accompagnamento alla promulgazione, indirizzata ai presidente di Camera e Senato e al capo del governo, in sostanza contesta l'eccessivo uso di emendamenti con norme fuori tema... pur intesa in senso ampio, ovvero appaiono del tutto estranee, per finalità e materia, all'oggetto del provvedimento" ammonisceLe modifiche "incriminate" Tra le modifiche incriminate ...Non capita tutti i giorni di poter festeggiare 80 anni di vita, con una lucidità e una presenza attenta rispetto alle vicende del Paese come la sua, ma per il Presidente della Repubblica quella di ogg ...7-ter, in materia di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali; l'art. Auspico che queste considerazioni e questi ri ...