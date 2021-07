Mattarella festeggia gli 80 anni firmando (‘obtorto collo’ ed ‘avvertendo’), il Ddl Sostegni bis (Di venerdì 23 luglio 2021) Non capita tutti i giorni di poter festeggiare 80 anni di vita, con una lucidità e una presenza attenta rispetto alle vicende del Paese come la sua, ma per il Presidente della Repubblica quella di oggi è stata una giornata di lavoro. In mattinata infatti Mattarella ha posto la sua firma, promulgando la legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, del Dl Sostegni bis, recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’. Poi il capo dello Stato ha scritto una lettera che ha inviato ai presidenti del Senato (Maria Elisabetta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Non capita tutti i giorni di poterre 80di vita, con una lucidità e una presenza attenta rispetto alle vicende del Paese come la sua, ma per il Presidente della Repubblica quella di oggi è stata una giornata di lavoro. In mattinata infattiha posto la sua firma, promulgando la legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, del Dlbis, recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’. Poi il capo dello Stato ha scritto una lettera che ha inviato ai presidenti del Senato (Maria Elisabetta ...

Advertising

Coninews : Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ch… - SkyTG24 : Gli auguri dell'#ItaliaTeam ???? da #Tokyo2020 per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che oggi festegg… - RaiNews : Sergio #Mattarella festeggia oggi 80 anni - MelinaMarmottin : RT @Coninews: Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che proprio… - The_fire_girl_ : RT @Coninews: Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che proprio… -