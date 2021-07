Incidente sulla Pontina, in direzione Latina: traffico in tilt (Di venerdì 23 luglio 2021) Incidente sulla Pontina, uscita Ardea via Laurentina, in direzione Latina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ma fortunatamente non ci sono feriti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021), uscita Ardea via Laurentina, in. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ma fortunatamente non ci sono feriti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

giornalettismo : La speculazione #novax anche sulla tragedia di #Capri. E c'è chi preferisce credere a tal 'Carmen B.' perché a… - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina, in direzione Latina: traffico in tilt - ObiettivoNews1 : CASTELLAMONTE – Due mezzi coinvolti in un incidente sulla Sp222 (FOTO E VIDEO) - QCanavese : CASTELLAMONTE - Incidente stradale sulla provinciale di fronte al Penny - FOTO e VIDEO - FrancyBertuzzi : @SanctionsK @FontanellaGius1 @NicolaPorro Poi bisogna andare ad analizzare che carica virale ( incidente sulla infe… -