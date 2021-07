Incidente di Alex Zanardi | archiviata l’inchiesta dal Gip

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nessuna responsabilità dell’autista Nessuna colpa dell’autista del tir che travolse, il il 19 luglio 2020,, campione di handbike. Da allora l‘ex pilota di Formula Uno e Campione Paralimico a Rio 2016 (che purtroppo a Tokyo non potrà esserci) ha iniziato il calvario personale per la guarigione. Oggi non si hanno molte notizia ma come ha spiegato in una recente e rara intervista la moglie Daniela sta meglio ma il percorso di riabilitazione è lungo. “Le condizioni disono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto ...