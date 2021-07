Grosso | «Buffon ha il fuoco dentro oltre che enorme qualità umane»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Fabioelogiae la sua scelta di continuare a giocare: le sue parole sull’ex portiere della Juventus Fabioelogia Gigi: le parole a Sky Sport del tecnico del Frosinone. «Gigi non molla e la cosa bella è che non è che si trascina, è bello presente, pimpante e vivo. Qualche hanno fa ero sorpreso che continuasse a giocare ma ora lo sono meno, quando hai ile la voglia, la testa lo aiuta come lo sta aiutando, diventa un valore aggiunto per questa categoria. Sono contentissimo per lui, so che si diverte e vuole raggiungere nuovi traguardi. Lui ...