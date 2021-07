Green pass, Pregliasco: “Bene, ma non escluderei obbligo vaccinale” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’azione di solidarietà, che permette di stare più sicuri in situazioni di rischio come ad esempio, stare seduti al tavolo al ristorante o in altri ambienti chiusi, dove i positivi, anche asintomatici, potrebbero infettare”. Ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università degli Studi di Milano, fa il punto sulle decisioni della cabina di regia col premier Mario ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilrimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’azione di solidarietà, che permette di stare più sicuri in situazioni di rischio come ad esempio, stare seduti al tavolo al ristorante o in altri ambienti chiusi, dove i positivi, anche asintomatici, potrebbero infettare”. Ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio, direttore dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università degli Studi di Milano, fa il punto sulle decisioni della cabina di regia col premier Mario ...

