G20 Ambiente | Cingolani | su 2 punti non è stato trovato accordo

Su due punti non abbiamo trovato l'accordo ale li abbiamo rinviati aldei capi di Stato: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 e eliminare il carbone dalla produzione energetica al 2025. Usa, Europa, Giappone ...a Napoli. A Napoli è stato approvato l' accordo sul clima ed energia nel corso della seconda e ultima giornata dei lavori del. Ad annunciarlo il ministro della Transizione ecologica, ..."Su due punti non abbiamo trovato l'accordo al G20 Ambiente e li abbiamo rinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il carbo ...E' stato approvato il "Communiquè Clima ed Energia al G20 a Napoli. Alcuni punti rinviati per mancanza intesa: differenza di vedute su decarbonizzazione ...