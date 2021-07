“Dottore ho la tosse”. Il medico le fa una lastra e lì la scoperta choc: ha il cuore dall’altra parte (Di venerdì 23 luglio 2021) Questa è la curiosa vicenda di una ragazza di 19 anni, Claire Mack, che per anni ha sofferto di una bruttissima tosse. Una di quelle che non vanno mai via. Claire ha quindi deciso di vederci chiaro una volte per tutte, ma la svolta è arrivata quando, durante una vaccinazione, il medico ha chiesto che venissero fatti dei controlli per capire di che tipo fosse quella tosse. La ragazza aveva una brutta infezione polmonare. Un raffreddore trascurato le aveva portato lunghi strascichi, così dopo essersi fatta male al dito con il ferro spinato ed essere andata in ospedale per l’antitetanica, il medico ha voluto fare analisi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Questa è la curiosa vicenda di una ragazza di 19 anni, Claire Mack, che per anni ha sofferto di una bruttissima. Una di quelle che non vanno mai via. Claire ha quindi deciso di vederci chiaro una volte per tutte, ma la svolta è arrivata quando, durante una vaccinazione, ilha chiesto che venissero fatti dei controlli per capire di che tipo fosse quella. La ragazza aveva una brutta infezione polmonare. Un raffreddore trascurato le aveva portato lunghi strascichi, così dopo essersi fatta male al dito con il ferro spinato ed essere andata in ospedale per l’antitetanica, ilha voluto fare analisi ...

