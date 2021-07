Di Marzio: “Bisogna cedere i mezzi giocatori come Machach, Luperto, Mario Rui e Lobotka ma non Elmas” (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Di Marzio nel corso di Marte sport Live si è soffermato tra le altre cose sul calciomercato del Napoli: GIANNI DI Marzio SUL MERCATO DEL NAPOLI “Spalletti si è dimostrato un professionista serio. Sembrava che avesse accettato questo gruppo senza rinforzi. Oggi il mercato non è come una volta, non si possono vendere Koulibaly o Fabian Ruiz a 70-80 milioni. Bisogna dare via i mezzi giocatori come Machach. Malcuit non è male nella spinta ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Di, ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Dinel corso di Marte sport Live si è soffermato tra le altre cose sul calciomercato del Napoli: GIANNI DISUL MERCATO DEL NAPOLI “Spalletti si è dimostrato un professionista serio. Sembrava che avesse accettato questo gruppo senza rinforzi. Oggi il mercato non èuna volta, non si possono vendere Koulibaly o Fabian Ruiz a 70-80 milioni.dare via i. Malcuit non è male nella spinta ...

Advertising

napolipiucom : ?? DI MARZIO: “BISOGNA CEDERE I MEZZI GIOCATORI COME MACHACH, LUPERTO, MARIO RUI E LOBOTKA MA NON ELMAS”… - _SiGonfiaLaRete : #DiMarzio: 'Bisogna mandare via i mezzi giocatori come #Machach. #MarioRui e #Lobotka li cederei, #Elmas no'… - despecialuan : @ilciccio67 Mi sembra una fonte poco attendibile. L'unico giornalista che bisogna ascoltare è Di Marzio. L'unico ch… - _RP10_ : @soniamazzocchi7 @GiovaAlbanese Bisogna leggere gli articoli di gente competente come Di Marzio, Nicolò Schira ecc… - ale43127805 : peccato che ciò che ha detto oggi di marzio sia fuffa “l’inter ha chiesto informazioni per telles, ma bisogna veder… -