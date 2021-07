Advertising

CorriereQ : Deve scontare 17 anni, Polizia lo scova in Inghilterra - LiguriaOggi : Deve scontare tre anni e mezzo di carcere ma cerca di sfuggire ad un controllo, arrestato - ilmetropolitan : ????#Genova. Deve scontare 3 anni e mezzo di #reclusione: Arrestato - - flaviotiravento : RT @LiguriaNotizie: Deve scontare oltre tre anni di carcere: tunisino arrestato a Principe - LiguriaNotizie : Deve scontare oltre tre anni di carcere: tunisino arrestato a Principe -

Ultime Notizie dalla rete : Deve scontare

Agenzia ANSA

Nella tarda serata di ieri, proveniente da Londra, è giunto all'aeroporto di Roma - Fiumicino, un latitante di nazionalità albanese, condannato a 17 anni e 10 mesi di carcere per tentato omicidio. L'......previsto un termine per la convalida di arresto e fermo (decorso vanamente il quale la persona... il condannato (sovente perché non è stato trovato) non debbala pena, fenomeno meno noto ...Gli accessi alla spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa raddoppieranno. Presto. La notizia arriva al termine di una riunione che si è tenuta alla presidenza della Regione Siciliana alla quale ...“Dopo l’approvazione all’Ars, la legge-voto sulle Zone Franche Montane della Sicilia è arrivata al Parlamento nazionale per l’approvazione ‘definitiva’ prevista per questo tipo di norme: stiamo ...