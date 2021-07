Dead Space Remake e originale in un primo video confronto e l'atmosfera sembra incredibile (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri è stato annunciato Dead Space e per l'occasione EA ha mostrato un primissimo trailer. Sappiamo che questo Remake porterà ad una serie di miglioramenti visivi e atmosferici rispetto all'originale. Tuttavia, grazie ad un video pubblicato su YouTube possiamo toccare con mano questi miglioramenti mettendo i due titoli a confronto. Sebbene di Dead Space Remake abbiamo solamente un trailer, lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha fatto un confronto con alcuni spezzoni. Il nuovo sistema di illuminazione, in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri è stato annunciatoe per l'occasione EA ha mostrato un primissimo trailer. Sappiamo che questoporterà ad una serie di miglioramenti visivi e atmosferici rispetto all'. Tuttavia, grazie ad unpubblicato su YouTube possiamo toccare con mano questi miglioramenti mettendo i due titoli a. Sebbene diabbiamo solamente un trailer, lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha fatto uncon alcuni spezzoni. Il nuovo sistema di illuminazione, in ...

Advertising

nerdgate_it : Dead Space Remake: EA annuncia il ritorno della saga - dlcompare_it : Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il remake di Dead Space, ma basta un video di un minuto per vo… - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #AmericanMcGee spera di poter tornare a lavorare con EA dopo l'annuncio di #DeadSpaceRemake. - Betheplayer_it : NEWS - Dopo un attesa infinita, #EA ha finalmente svelato il remake del primo #DeadSpace. Lo ha fatto attraverso un… - zazoomblog : Dead Space Remake riaccende la speranza di American McGee nel fare un nuovo gioco di Alice con EA - #Space #Remake… -