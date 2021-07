“Cuore Mediterraneo” arriva a Vico Equense: la raccolta differenziata non va in vacanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na)- Protagonisti nei cestini da picnic, nelle cambuse o negli zaini degli escursionisti, anche in estate gli imballaggi in acciaio come barattoli e scatolette sono casseforti ideali per custodire le migliori specialità alimentari mediterranee e sono amici del mare e dell’ambiente perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla all’infinito. Per sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, “Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, fa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na)- Protagonisti nei cestini da picnic, nelle cambuse o negli zaini degli escursionisti, anche in estate gli imballaggi in acciaio come barattoli e scatolette sono casseforti ideali per custodire le migliori specialità alimentari mediterranee e sono amici del mare e dell’ambiente perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla all’infinito. Per sensibilizzare i cittadini sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, “”, la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, fa ...

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - “CUORE MEDITERRANEO” ARRIVA A VICO EQUENSE: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON SI FERMA MAI, NEPPURE IN V… - anteprima24 : ** “Cuore Mediterraneo” arriva a Vico Equense: la raccolta differenziata non va in vacanza **… - mariadeniselacu : RT @MuseoArcheoCa: “Sardegna Isola Megalitica - Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” al Museo di Preistoria… - MuseoTessile : RT @MuseoArcheoCa: “Sardegna Isola Megalitica - Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” al Museo di Preistoria… - MariaMaricamb : RT @MuseoArcheoCa: “Sardegna Isola Megalitica - Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” al Museo di Preistoria… -