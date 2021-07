Covid | monitoraggio Iss | impennata Rt da 0 91 a 1 26 Aumenta anche l’incidenza I DATI

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’indice di trasmissibilità torna a superare l’1 (non succedeva dal 26 marzo) e si conferma in forte crescita rispetto alla scorsa settimana. Forte rialzopersettimanale che passa da 19 a 40 casi per 100mila abitanti. Stabile al 2% il tasso di occupazione in terapia intensiva. Variante Delta ormai prevalente