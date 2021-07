Coronavirus | 17 vittime in 24 ore Il tasso di positività è stabile al 2 | 2%

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il bollettino del 23 luglio Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.143 nuovi casi diale 17 decessi. Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, giornata in cui si son registrati 5.057 nuovi casi, mentre decresce il numero dei morti (ieri 15 decessi). Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 58.752 persone. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando erano 54.866. Da inizio emergenza, il numero dei casi totali registrati in Italia raggiunge quota 4.307.535 mentre i morti per Covid sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vittime

Il Sole 24 ORE

Sono ancora una volta superiori a quota 5mila i nuovi casi diin Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ... per un totale di 127.937dall'...ROMA - Il Ministero della Salute ha rivelato i risultati delle ultime 24 ore in merito al contagio dain Italia: 5.143 nuovi casi. I decessi odierni sono 17 per un totale da inizio pandemia di 127.937. Il tasso di positività scende lievemente al 2,2% dopo il 2,3% di ieri. Si registrano un -...Crescono i contagi di Coronavirus in Sicilia ma le ospedalizzazioni restano basse. Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo, attribuisce il merito ai vaccini e accoglie con favore la ...L’isola è adesso quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio, Lombardia e Veneto. Gli attuali positivi sono 6.903 con un aumento di altri 300 casi. I guariti sono 182 mentre nelle ulti ...