Camila Cabello è tornata con l’adorabile Don’t Go Yet (nel video una queen di RuPaul) (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il tiepido successo di Liar e Shameless, Camila Cabello è tornata con un nuovo singolo. La fidanzata di Shawn Mendes prova a raggiungere i fasti di Havana e Senorita con Don’t Go Yet. E il pezzo ha tutte le potenzialità per fare bene in classifica, stesse sonorità latine delle sue altre hit e un ritornello che entra in testa al primo ascolto. Ma la vera perla di questo comeback è il video musicale (in cui appare anche Valentina di RuPaul’s Drag Race), che è un folle viaggio fatto di colori, drag queen, riferimenti artistici e danza. “Don’t Go Yet è la ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il tiepido successo di Liar e Shameless,con un nuovo singolo. La fidanzata di Shawn Mendes prova a raggiungere i fasti di Havana e Senorita conGo Yet. E il pezzo ha tutte le potenzialità per fare bene in classifica, stesse sonorità latine delle sue altre hit e un ritornello che entra in testa al primo ascolto. Ma la vera perla di questo comeback è ilmusicale (in cui appare anche Valentina di’s Drag Race), che è un folle viaggio fatto di colori, drag, riferimenti artistici e danza. “Go Yet è la ...

