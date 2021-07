Brave and Beautiful, trama 23 luglio 2021: Tahsin ha un nuovo socio (Di venerdì 23 luglio 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 23 luglio 2021 con nuovi arrivi e una decisione che metterà a dura prova il rapporto tra Cesur e Suhan. Un nuovo arrivo a casa di Cesur Nuova puntata Brave and Beautiful oggi 23 luglio 2021 con nuovi importanti passi in avanti. Lasciamo un attimo da parte la vicenda di Cahide oramai scoperta da Bulent e occupiamoci di Cesur. Fugen è la mamma di Cesur da tempo malata di Alzheimer e dentro una struttura. La situazione per la donna sta diventando ingestibile e si ritrova ad avere più perdita di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Anticipazioniandoggi 23con nuovi arrivi e una decisione che metterà a dura prova il rapporto tra Cesur e Suhan. Unarrivo a casa di Cesur Nuova puntataandoggi 23con nuovi importanti passi in avanti. Lasciamo un attimo da parte la vicenda di Cahide oramai scoperta da Bulent e occupiamoci di Cesur. Fugen è la mamma di Cesur da tempo malata di Alzheimer e dentro una struttura. La situazione per la donna sta diventando ingestibile e si ritrova ad avere più perdita di ...

