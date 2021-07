Bomba day, domenica camper vaccinale in Via Morelli e Silvati (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodomenica 25 luglio 2021, in occasione del disinnesco e della rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in prossimità del Ponte della Ferriera, l’Asl, in accordo con la Prefettura di Avellino che coordina le operazioni, ha disposto la presenza di un camper della salute presso l’area di accoglienza individuata dal Comune di Avellino, destinata ai cittadini interessati dalle operazioni. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via Morelli e Silvati, in corrispondenza degli edifici scolastici individuati per l’accoglienza dei cittadini interessati dalle operazioni di allontanamento dalla propria ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto25 luglio 2021, in occasione del disinnesco e della rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in prossimità del Ponte della Ferriera, l’Asl, in accordo con la Prefettura di Avellino che coordina le operazioni, ha disposto la presenza di undella salute presso l’area di accoglienza individuata dal Comune di Avellino, destinata ai cittadini interessati dalle operazioni. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via, in corrispondenza degli edifici scolastici individuati per l’accoglienza dei cittadini interessati dalle operazioni di allontanamento dalla propria ...

