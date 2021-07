Tour operator contro governo e Ue: “Sul Green Pass annunci confusi e allarmistici” (Di giovedì 22 luglio 2021) I Tour operator attaccano il governo Draghi, Di Maio e la Ue per la gestione del Green Pass. Ma anche per i ritardi del decreto sostegni e per la confusione dei vari Paesi Ue. Lo fanno con una lunga nota alla stampa. “Direttive istituzionali confuse e contraddittorie e notizie allarmistiche e fuori controllo hanno indotto nella popolazione scoraggiamento e disorientamento. Il Turismo Organizzato si era attrezzato per una ripartenza, sebbene limitata a pochissimi i Paesi. Erano aumentate le richieste di prenotazioni, in particolare verso l’Italia e, con l’introduzione del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Iattaccano ilDraghi, Di Maio e la Ue per la gestione del. Ma anche per i ritardi del decreto sostegni e per laone dei vari Paesi Ue. Lo fanno con una lunga nota alla stampa. “Direttive istituzionali confuse e contraddittorie e notizie allarmistiche e fuorillo hanno indotto nella popolazione scoraggiamento e disorientamento. Il Turismo Organizzato si era attrezzato per una ripartenza, sebbene limitata a pochissimi i Paesi. Erano aumentate le richieste di prenotazioni, in particolare verso l’Italia e, con l’introduzione del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tour operator contro governo e Ue: “Sul Green Pass annunci confusi e allarmistici” - lagenziaviaggi : Fallimento #greenpass: il grido dei #touroperator @Astoi_it @FIAVET #Astoi #Fiavet - materetlabora : RT @Radio1Rai: Dopo i casi di centinaia di ragazzi italiani in vacanza studio bloccati fuori confine, @ItalyMFA avverte un tour operator, p… - Serenel73 : RT @ElioLannutti: 400 ragazzi in partenza per la Grecia. La Farnesina avvisa il tour operator: “Qualsiasi spostamento può comportare un ris… - LadyVenezia : RT @SuperTennisTv: Le #NittoATPFinals saranno un'occasione unica per scoprire Torino e il suo territorio! Approfitta dei pacchetti pensati… -