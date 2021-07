Tokyo 2020, volley femminile: l’Italia vince 3-1 l’ultimo test con la Corea del Sud (Di giovedì 22 luglio 2021) La Nazionale femminile di volley vince anche la seconda amichevole in Giappone: Corea del Sud battuta per 3-1 (25-16, 25-14, 25-27, 25-22). Le ragazze di Davide Mazzanti ottengono così la seconda vittoria nella preparazione in vista dell’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, fissato per domenica 25 luglio contro la Russia. Il Ct azzurro ha schierato in partenza Malinov, Sorokaite, Pietrini, Bosetti, Fahr, Chirichella e De Gennaro libero, dando poi spazio anche alle altre giocatrici, tra cui la capitana Sylla (al rientro dopo la distorsione alla caviglia). Primi due set vinti agevolmente ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La Nazionaledianche la seconda amichevole in Giappone:del Sud battuta per 3-1 (25-16, 25-14, 25-27, 25-22). Le ragazze di Davide Mazzanti ottengono così la seconda vittoria nella preparazione in vista dell’esordio alle Olimpiadi di, fissato per domenica 25 luglio contro la Russia. Il Ct azzurro ha schierato in partenza Malinov, Sorokaite, Pietrini, Bosetti, Fahr, Chirichella e De Gennaro libero, dando poi spazio anche alle altre giocatrici, tra cui la capitana Sylla (al rientro dopo la distorsione alla caviglia). Primi due set vinti agevolmente ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - sportface2016 : #Tokyo2020, calcio: il #Brasile cala il poker e debutta con una vittoria, sconfitta la #Germania - infoitsport : Il diario da Tokyo 2020, finalmente incontriamo gli Azzurri - Sportmediaset -