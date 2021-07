Scuola, maturità: il 22 giugno 2022 la prima prova scritta (Di giovedì 22 luglio 2021) Si terrà il 22 giugno 2022 dalle ore 8,30 la prima prova scritta per gli esami di maturità . Lo stabilisce il calendario scolastico emanato dal Ministero dell’Istruzione, che ha indicato la data dell’esame... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Si terrà il 22dalle ore 8,30 laper gli esami di. Lo stabilisce il calendario scolastico emanato dal Ministero dell’Istruzione, che ha indicato la data dell’esame...

Advertising

Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - DSantanche : Quando si parla di chiusure a cuor leggero e di lasciare gli studenti a casa si gioca sulla loro pelle. I maturandi… - Idart87 : Maturità 2022 al via il 22 giugno con prima prova scritta: l'ordinanza del @MIsocialTW - kashujiku : Sto pensando al fatto che tra due mesi, poco meno, inizierà la scuola e io avrò la maturità. ?? - Ivan39482423 : @VFumero @distefanoTW Che begli esempi del cazzo! È notorio che il verificarsi di svariati effetti collaterali dura… -