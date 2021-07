Realme GT Master Edition e Master Exploration Edition

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sta diventando consuetudine il fatto cheproponga sul mercato delle(vediX7 Pro Extreme) dei suoi flagship. Si tratta di versioni premium di alcuni degli smartphone digià presentati, in cui l’azienda può mostrare materiali e design di livello superiore. Anche questa volta il compito è toccato al famoso designer giapponese Naoto Fukasawa il quale è stato incaricato di progettare ilGTe il ...

REALME GT MASTER EXPLORER EDITION Il punto chiave è certamente rappresentato dall'ampio schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate (frequenza d'aggiornamento) a 120 Hertz. Ci sono tre fotocamere ...Il suffisso "Neo" potrebbe creare confusione nel consumatore, perché lascia intendere che davanti abbiamo una versione migliorata di un dispositivo. Le cose non stano così, e Realme invece impiega que ...Questi nuovi smartphone sono caratterizzati da un particolare design con retro in similpelle, che richiama i trolley da viaggio.