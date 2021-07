Perché il ddl Zan va recuperato | corretto e approvato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 luglio 2021) Del ddl Zan la parte che sicuramente difendo è l’estensore: Alessandro Zan, padovano di quarantasette anni, attivista del movimento lgbt, deputato del Partito democratico, eletto in Veneto, dove è più facile essere omosessuali che di sinistra. Zan è un collega moderato e perbene, e io lo conosco da quando non era deputato. Correva l’anno 2009, io ero ministro democristiano del governo Berlusconi, dunque ero segnato da due stimmate: dc e berlusconiano, un orco per il popolo della sinistra. A quel tempo assieme a Brunetta provammo a mettere giù due righe di legge per dare qualche diritto alle coppie conviventi, comprese quelle omosessuali. Non l’avessimo mai fatto: un Cardinale chiese a ...