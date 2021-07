Omicidio Willy | teste | “Aggressione selvaggia con calci e pugni al petto e al torace”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Dall’inviata Silvia Mancinelli) “era a terra, aveva le convulsioni. Boccheggiava come un pesce fuori dall’acqua”. E’ il particolare raccontato in aula dal testimone Jorghe Zequiri, dal quale forse meglio si evince la violenza dell’Monteiro Duarte, avvenuta la notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi a Colleferro. La mano a coprire gli occhi, come se non volesse vedere trasformarsi in immagini le parole di Jorghe. Nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone Lucia, mamma di, rivive lo strazio dell’a suo figlio. Batte i piedi, si strofina la fronte, ...