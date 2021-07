Olimpiadi Tokyo: la Guinea non parteciperà ai Giochi (Di giovedì 22 luglio 2021) Una defezione totale. A causa del propagarsi delle varianti e dello stato attuale logistico-sanitario legato alla pandemia, la Guinea – stato dell’Africa Occidentale che si affaccia sull’Oceano Atlantico – ha deciso di ritirare in toto la sua delegazione che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. La decisione è stata annunciata dal ministro dello sport Guineano Sanoussy Bantama Sow, che ha spiegato così il motivo di questo provvedimento: “A causa del crearsi di varianti e di situazioni potenzialmente pericolose, il governo ha deciso di non mandare la nostra delegazione (che sarebbe stata formata da 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Una defezione totale. A causa del propagarsi delle varianti e dello stato attuale logistico-sanitario legato alla pandemia, la– stato dell’Africa Occidentale che si affaccia sull’Oceano Atlantico – ha deciso di ritirare in toto la sua delegazione che avrebbe dovuto partecipare alledi. La decisione è stata annunciata dal ministro dello sportno Sanoussy Bantama Sow, che ha spiegato così il motivo di questo provvedimento: “A causa del crearsi di varianti e di situazioni potenzialmente pericolose, il governo ha deciso di non mandare la nostra delegazione (che sarebbe stata formata da 5 ...

