Muore scrittore Christian La Fauci | madre uccisa da inedia

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #22luglio 1968 muore Giovannino #Guareschi, scrittore e giornalista, suo è 'Don Camillo'.… - TizianaMarras : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #22luglio 1968 muore Giovannino #Guareschi, scrittore e giornalista, suo è 'Don Camillo'. #CondividiLaCu… - rep_genova : Genova, scrittore colto da malore muore in casa, anche l'anziana madre deceduta [di Marco Lignana] [aggiornamento d… - ReTwitStorm_ita : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #22luglio 1968 muore Giovannino #Guareschi, scrittore e giornalista, suo è 'Don Camillo'. #CondividiLaCu… - DANI56 : RT @RaiNews: #LaFauci: la donna non era autosufficiente, non è riuscita a chiedere aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Muore scrittore

Secondo le prime ipotesi, losarebbe morto per un malore e la madre non sarebbe sopravvissuta perché non in grado di provvedere a se stessa. Nell'abitazione dove madre e figlio vivevano ...commenta Doppia tragedia a Genova Marassi. LoChristian La Fauci , esperto di calcio inglese, è morto a 46 anni nella sua abitazione. La madre 86enne, che era gravemente malata e non autosufficiente, sarebbe morta di stenti per non ...Christian La Fauci, 46 anni, scrittore specializzato in romanzi sul calcio inglese, è morto per un malore nella sua camera da letto alcuni giorni fa a Genova. La madre, 86 ...(foto Ansa) Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è morto nella sua abitazione a Genova Marassi. La Fauci viveva con la madre, 86 anni, era gravemente malata e non autos ...