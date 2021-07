Le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per il rientro a scuola a settembre

Leggi su wired

(Di giovedì 22 luglio 2021) Per garantire unin sicurezza ed evitare un altro anno in didattica a distanza, ilha stilato una serie di raccomandazioni che il Ministero dell’istruzione (Miur) ha diffuso a tutte le istituzioni scolastiche. Leprincipali riguardano l’utilizzo delle mascherine nei locali al chiuso l’obbligo di distanziamento dove possibile e il rapido completamento della campagna vaccinale per studentesse, studenti e personale docente e non. “L’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a ...