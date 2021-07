Lamborghini Urus vola sul mercato | in tre anni raggiunte cifre record

(Di giovedì 22 luglio 2021) Raggiunto un obiettivo importante per il SUV, con una sfida vinta nonostante le diffidenze iniziali. Toccate. I dettagli Importante traguardo per la casa emiliana che nel giro di treha raccolto successi importanti sulgrazie al lancio del SUV. Negli ultimi treinfatti sono stati raggiunti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Leggi ora:è ladei record con 15.000 esemplari prodotti in 3 anniRicordiamo chemonta un motore V8 biturbo da 4,0 litri in grado di erogare 650 CV a 6000 giri/min . L'accelerazione 0 - 100 km avviene in soli 3,6 secondi e 0 - 200 km/h in 12,8 ...Raggiunto un obiettivo importante per il SUV Lamborghini Urus, con una sfida vinta nonostante le diffidenze iniziali. Toccate cifre record ...Il primo semestre 2021 si è rivelato il migliore di sempre per Lamborghini, che ha consegnato 4.852 vetture nei primi sei mesi con un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 6,6 ...