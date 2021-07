Incidente a Capri, bus sulla spiaggia. Un morto e 19 feriti | video (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle ore 11:30 di questa mattina un autista ha perso il controllo di un bus finendo in una scarpata di Marina Grande. Il pullmino avrebbe fatto un volo di oltre 5-6 metri per poi finire su un edificio dello stabilimento balneare sottostante. L'autista è morto d'infarto ed un bambino è stato trasportato d'urgenza al Santobono di Napoli per le fatture multiple riportate. Tra i 19 feriti, due sarebbero in condizioni gravissime. Attualmente si ipotizza che l'Incidente sia avvenuto a seguito di un malore dell'autista, ma la dinamica è ancora da accertare. Guarda tutti i video Incidente a Capri, ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle ore 11:30 di questa mattina un autista ha perso il controllo di un bus finendo in una scarpata di Marina Grande. Il pullmino avrebbe fatto un volo di oltre 5-6 metri per poi finire su un edificio dello stabilimento balneare sottostante. L'autista èd'infarto ed un bambino è stato trasportato d'urgenza al Santobono di Napoli per le fatture multiple riportate. Tra i 19, due sarebbero in condizioni gravissime. Attualmente si ipotizza che l'sia avvenuto a seguito di un malore dell'autista, ma la dinamica è ancora da accertare. Guarda tutti i, ...

