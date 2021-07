Il suo segreto? I colori accesi. Come il rosso e il fucsia (Di giovedì 22 luglio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Rania di Giordania, 50 anni, in visita di Stato negli Stati Uniti con re Abdullah, continua a incantare con la scelta dei suoi royal look. La regina negli ultimi giorni ha scelto colori accesi, dal rosso al fucsia. Durante un pranzo ospitato da Grace Nelson (moglie dell’amministratore della NASA ed ex senatore Bill ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Rania di Giordania, 50 anni, in visita di Stato negli Stati Uniti con re Abdullah, continua a incantare con la scelta dei suoi royal look. La regina negli ultimi giorni ha scelto, dalal. Durante un pranzo ospitato da Grace Nelson (moglie dell’amministratore della NASA ed ex senatore Bill ...

Advertising

mmrtnprn : ora insegnate di danza) ma non ho mai dato molto peso al suo giudizio perché la considero sempre di parte. il prim… - happinessistomo : “Quando una persona mi piace in modo particolare non dico mai ad alcuno il suo nome: mi sembrerebbe di cederne una… - jusst_ang : RT @_che_fatica: la nazionale il suo segreto #sognoazzurro - Fabiodgp : @IntxrruptxdGirl Più che altro il segreto sta nella carta che si utilizza però si, anche la stampante deve fare il suo - Patty87410366 : @stella87083758 @Joana39545411 Un mio amico ha divorziato dalla moglie per stare con il suo attuale fidanzato. Due… -