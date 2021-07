Il nuovo gioco di Amazon che mette ko le schede grafiche (Di giovedì 22 luglio 2021) (Foto: Amazon)Lo scorso 20 luglio, Amazon non ha solo mandato per qualche istante nello spazio il suo fondatore Jeff Bezos, ma ha anche diffuso la versione beta di un nuovo gioco molto atteso chiamato New World. Il titolo di ruolo di tipo multiplayer di massa (mmorpg) e free-to-play con ambientazione storica nel 1600, ha attirato migliaia di giocatori. Ma per alcuni, l’esperienza si è tramutata in un vero e proprio disastro. Ci riferiamo soprattutto a chi giocava da computer con montata una variante della scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3090 – un modello top di gamma molto performante, raro da trovare e costoso. Sin ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) (Foto:)Lo scorso 20 luglio,non ha solo mandato per qualche istante nello spazio il suo fondatore Jeff Bezos, ma ha anche diffuso la versione beta di unmolto atteso chiamato New World. Il titolo di ruolo di tipo multiplayer di massa (mmorpg) e free-to-play con ambientazione storica nel 1600, ha attirato migliaia di giocatori. Ma per alcuni, l’esperienza si è tramutata in un vero e proprio disastro. Ci riferiamo soprattutto a chi giocava da computer con montata una variante della scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3090 – un modello top di gamma molto performante, raro da trovare e costoso. Sin ...

