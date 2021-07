Green pass, un gran pasticcio che stroncherà l’economia (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa storia del Green pass è un gran pasticcio. Al di là della questione strettamente sanitaria, quella economica è devastante. È la clamorosa dimostrazione di come una parte della nostra classe politica confonda la teoria con la pratica, il titolo di un decreto con la sua attuazione. Vi ricordate quando la dichiarazione dei redditi (chiamata 740) fu definita lunare? Essa era diventata incomprensibile ai più, difficile da compilare, adatta a indurre in errore e costosa. Il mondo del Green pass, è una via di mezzo tra il castello di Kafka e il 740, applicato ai consumi degli italiani. Il ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa storia delè un. Al di là della questione strettamente sanitaria, quella economica è devastante. È la clamorosa dimostrazione di come una parte della nostra classe politica confonda la teoria con la pratica, il titolo di un decreto con la sua attuazione. Vi ricordate quando la dichiarazione dei redditi (chiamata 740) fu definita lunare? Essa era diventata incomprensibile ai più, difficile da compilare, adatta a indurre in errore e costosa. Il mondo del, è una via di mezzo tra il castello di Kafka e il 740, applicato ai consumi degli italiani. Il ...

