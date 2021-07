Green Pass, obbligatorio per l’accesso a palestre e piscine (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia intera si prepara a una rivoluzione per quanto riguarda la concezione della vita sociale, con il Green Pass che sarà necessario per svolgere alcune attività importanti e, talvolta, quotidiane. L’obbligatorietà del Green Pass sarà estesa per l’accesso ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli all’aperto, ai centri termali, alle piscine e alle palestre, così come per l’ingresso a concorsi di qualsiasi tipologia. Questo è quanto decretato nel corso della Conferenza delle Regioni, nel contesto dell’incontro con l’ente governativo e i suoi esponenti. Cambieranno ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia intera si prepara a una rivoluzione per quanto riguarda la concezione della vita sociale, con ilche sarà necessario per svolgere alcune attività importanti e, talvolta, quotidiane. L’obbligatorietà delsarà estesa perai ristoranti al chiuso, agli spettacoli all’aperto, ai centri termali, allee alle, così come per l’ingresso a concorsi di qualsiasi tipologia. Questo è quanto decretato nel corso della Conferenza delle Regioni, nel contesto dell’incontro con l’ente governativo e i suoi esponenti. Cambieranno ...

