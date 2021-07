FI, De Vito: trovare soluzioni immediate per cinghiali (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Ho ricevuto una petizione popolare relativa al problema della presenza dei cinghiali in città, una realtà con la quale Roma è chiamata a fare i conti ormai da troppo tempo.” “I firmatari del documento chiedono di conoscere quali siano le azioni che l’Amministrazione capitolina intende intraprendere per risolvere un problema che preoccupa la nostra Capitale e per il quale chiedo che vengano immediatamente trovate soluzioni a tutela dell’incolumità dei romani”. E’ quanto dichiara in una nota Marcello De Vito, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “In vista di una soluzione che auspico rapida il più possibile la petizione è già ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Ho ricevuto una petizione popolare relativa al problema della presenza deiin città, una realtà con la quale Roma è chiamata a fare i conti ormai da troppo tempo.” “I firmatari del documento chiedono di conoscere quali siano le azioni che l’Amministrazione capitolina intende intraprendere per risolvere un problema che preoccupa la nostra Capitale e per il quale chiedo che vengano immediatamente trovatea tutela dell’incolumità dei romani”. E’ quanto dichiara in una nota Marcello De, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “In vista di una soluzione che auspico rapida il più possibile la petizione è già ...

