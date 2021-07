Fatture false e dipendenti trasferiti per evadare tasse e contributi, 5 arresti: sequestrati 4 milioni (Di giovedì 22 luglio 2021) false Fatture, società cartiere, spostamenti di dipendenti da un'azienda all'altra mascherati da dimissioni volontarie. Tutto studiato a tavolino per raggirare il sistema creando buchi milionari tra ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 22 luglio 2021), società cartiere, spostamenti dida un'azienda all'altra mascherati da dimissioni volontarie. Tutto studiato a tavolino per raggirare il sistema creando buchi milionari tra ...

Advertising

giannettimarco : RT @Italpress: Bancarotta e fatture false nel trasporto merci, 5 arresti a Palermo - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Bancarotta fraudolenta e giro di fatture false, 5 arresti a Palermo nel settore trasporto merci (FOTO) (… - statodelsud : Truffe, fatture false per 16 milion di euro: 5 arresti a Palermo - Pino__Merola : Truffe, fatture false per 16 milion di euro: 5 arresti a Palermo - Agenpress : Palermo. Fatture false per non pagare le tasse. Arrestate 5 persone. Valore 16 mln di euro -