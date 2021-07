Draghi ancora tace, ma la sua maggioranza litiga (Di giovedì 22 luglio 2021) Al secondo giorno di un caso di cronaca che investe la sua maggioranza, e che fa discutere i partiti, il presidente del consiglio Mario Draghi continua a non dire nulla sul caso di Voghera. Lo nota, ad esempio, Peppe Cristofaro della segreteria nazionale di Sinistra italiana. «Considero inaccettabile il silenzio del presidente Draghi su quanto accaduto a Voghera – dice De Cristofaro – Non solo in merito alla gravità dell’episodio in sé: un assessore alla ‘sicurezza’ che va giro armato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) Al secondo giorno di un caso di cronaca che investe la sua, e che fa discutere i partiti, il presidente del consiglio Mariocontinua a non dire nulla sul caso di Voghera. Lo nota, ad esempio, Peppe Cristofaro della segreteria nazionale di Sinistra italiana. «Considero inaccettabile il silenzio del presidentesu quanto accaduto a Voghera – dice De Cristofaro – Non solo in merito alla gravità dell’episodio in sé: un assessore alla ‘sicurezza’ che va giro armato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

