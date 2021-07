Diritti tv, Serie A femminile in chiaro su La7 per le prossime due stagioni (Di giovedì 22 luglio 2021) La Serie A femminile approda su La7. L’emittente ha infatti annunciato su Twitter che le prossime due stagioni del massimo campionato italiano femminile saranno visibili in esclusiva in chiaro sui canali La7 e La7d. Importante novità dunque per il movimento, che potrà in questo modo coinvolgere un maggior numero di appassionati. Dopo l’exploit della Nazionale di Milena Bertolini ai Mondiali di Francia 2019, il calcio femminile ha fatto registrare ascolti tv in continua crescita. Finora serviva però un abbonamento a TimVision per seguire tutte le partite, mentre Sky ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Laapproda su La7. L’emittente ha infatti annunciato su Twitter che leduedel massimo campionato italianosaranno visibili in esclusiva insui canali La7 e La7d. Importante novità dunque per il movimento, che potrà in questo modo coinvolgere un maggior numero di appassionati. Dopo l’exploit della Nazionale di Milena Bertolini ai Mondiali di Francia 2019, il calcioha fatto registrare ascolti tv in continua crescita. Finora serviva però un abbonamento a TimVision per seguire tutte le partite, mentre Sky ...

