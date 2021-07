Calcio: Juve, Padoin entra nello staff di Allegri (Di giovedì 22 luglio 2021) Per l'ex calciatore un ritorno: ha giocato in bianconero dal 2012 al 2016 TORINO - "Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi e' ufficialmente parte dello ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Per l'ex calciatore un ritorno: ha giocato in bianconero dal 2012 al 2016 TORINO - "Un graditissimo ritorno nel gruppo della. Si tratta di Simone, che da oggi e' ufficialmente parte dello ...

Advertising

Gazzetta_it : Dopo Huijsen e Boende ecco Solberg: perché i talenti d’Europa scelgono la Juve - Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - Gazzetta_it : Ronaldo alla Juve: arrivo e resto. Per vincere #CR7 - Emanuel70123144 : RT @tuttosport: 22 luglio 1947, #GianniAgnelli diventa presidente della #Juve - vewondo : RT @paolorossi1965: So quanto sia difficile in #SerieA. Ma mi piacerebbe che la #Juve (e più in generale il calcio italiano) arrivasse a pr… -