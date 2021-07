Bus precipita in spiaggia. Un volo di 20 metri, c’è un morto: una ventina i feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di Marina Grande. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Quattro sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada. Bus precipita in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Un minibus con a bordo unadi persone è uscito di stradando per alcuninella zona di Marina Grande. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Quattro sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcunidi via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada. Busin ...

