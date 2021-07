Bimba di 2 anni finisce sott'acqua in piscina: ricoverata in gravi condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Una Bimba di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di Ghisalba: l'episodio attorno alle ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Unadi 2inall'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in unapubblica di Ghisalba: l'episodio attorno alle ...

Advertising

Lawrence5688 : RT @LaFionda2020: Quando leggete che l'assassina dice 'mi sono difesa', 'mi picchiava da anni'... ecco, è questa roba qua. Calunnia sistema… - Giorno_Bergamo : Ghisalba, bimba di due anni finisce sott'acqua in piscina: è grave - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Bergamo, bimba di 2 anni finisce sott'acqua in piscina: ricoverata in gravi condizioni - TartaTabagista : Sono in spiaggia. Una bimbina ( 3 anni circa) vuole fare il bagno ma la mamma le ha detto di no perché ha mangiato.… - Llukas79 : RT @LaFionda2020: Quando leggete che l'assassina dice 'mi sono difesa', 'mi picchiava da anni'... ecco, è questa roba qua. Calunnia sistema… -