Zangrillo ribadisce, un anno dopo: “Il virus è clinicamente morto”. e invita a non creare allarmismi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ritorna a ribadire il fatto che, da un punto di vista clinico, il Covid-19 è morto. E lo fa mettendo in chiaro che queste dichiarazioni fotografano la realtà dei reparti ospedalieri . In un’intervista concessa a ‘La Stampa’ Zangrillo ha dichiarato che il suo compito è quello di “interpretare la realtà” e torna su quelle parole pronunciate il 31 maggio dell’anno scorso disse (a Mezz’ora in più, dalla Annunziata) che “il virus era clinicamente inesistente”. Questo per il fatto che – spiega oggi – “nel mio ospedale ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alberto, primario di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ritorna a ribadire il fatto che, da un punto di vista clinico, il Covid-19 è. E lo fa mettendo in chiaro che queste dichiarazioni fotografano la realtà dei reparti ospedalieri . In un’intervista concessa a ‘La Stampa’ha dichiarato che il suo compito è quello di “interpretare la realtà” e torna su quelle parole pronunciate il 31 maggio dell’scorso disse (a Mezz’ora in più, dalla Annunziata) che “ilerainesistente”. Questo per il fatto che – spiega oggi – “nel mio ospedale ...

