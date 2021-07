Traffico Roma del 21-07-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico al momento abbiamo code per due incidenti sulla diramazione Roma nord rispettivamente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni di Roma Italy raccordo anulare Settebagni direzione Fiano Romano code poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra casa e salari ai tra Nomentana e il bivio per la Roma L’Aquila Ma ci sono anche in carreggiata esterna tra la via del mare e lo svincolo per La Roma Napoli altro incidente con code in tangenziale est è lunga via del Foro Italico tra la galleria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento abbiamo code per due incidenti sulla diramazionenord rispettivamente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni diItaly raccordo anulare Settebagni direzione Fianono code poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra casa e salari ai tra Nomentana e il bivio per laL’Aquila Ma ci sono anche in carreggiata esterna tra la via del mare e lo svincolo per LaNapoli altro incidente con code in tangenziale est è lunga via del Foro Italico tra la galleria ...

