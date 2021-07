Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, amicizia finita? C’è l’annuncio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al Grande Fratello Vip è nata una grande amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ma a distanza di tempo i due si sono persi di vista: aria di lite? Dopo la bellissima amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5, nell’ultimo periodo sono moltissimi i rumors che parlano di una rottura tra il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al Grande Fratello Vip è nata una grandetra, ma a distanza di tempo i due si sono persi di vista: aria di lite? Dopo la bellissimanata nella casa del Grande Fratello Vip 5, nell’ultimo periodo sono moltissimi i rumors che parlano di una rottura tra il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

bissolo_greta : RT @Lilyontwi: E come la settimana scorsa, come nelle occasioni importanti, Tommaso Zorzi si fa da parte. Perché è il momento di Tommi. 'Im… - cheoldeos : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli kpop tommaso zorzi stefania lo dayane mello qrosalinda… - ICapovolto : @tommaso_zorzi Nessuna parola per te Tommy e allora la dico io. So quanto sei felice e orgoglioso per il tuo Tommi… - infoitcultura : Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? La verità del figlio di Alba Parietti - vizioso2020 : RT @king_cicci: La rivincita di tutti i sottoni del mondo: leadis and gentlemen Tommaso Zorzi, per gli amici Tombino #tzvip -