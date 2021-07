Spalletti a lavoro su Osimhen in ritiro | i dettagli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si legge deldel Napoli in Trentino. Il quotidiano si è soffermato su un grande protagonista del: Victorsta dimostrando di essere in ottimo stato di forma ene sta approfittando. I due si stanno confrontando continuamente neldi Dimaro ed il tecnico sta lavorando personalmente sull'evoluzione del nigeriano. Il Tecnico di Certaldo sta avendo colloqui individuali e sta incentivando l'attaccante su nuovi movimenti ed esercizi specifici. Il Corriere dello Sport ha evidenziato una fattore ...

Advertising

FBiasin : #Allegri “li sta facendo correre”. #Spalletti “pretende impegno massimo”. #Inzaghi “ritiro ad alta intensità”.… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Il lavoro incide sempre. I calciatori sono fondamentali, l’allenatore viene di conseguenza”… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA DIMARO - Spalletti lavora sui fondamentali di Victor Osimhen: lavoro specifico col vice - sscalcionapoli1 : CdS sul lavoro di Spalletti su Osimhen: “Roba da scuola calcio? No, da grandi allenatori” - sscalcionapoli1 : CdS – Spalletti lavora sui fondamentali di Osimhen: lavoro d’altri tempi col vice Domenichini -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti lavoro

Calciomercato.com

Ha trovato una predisposizione dei calciatori ad apprendere le ideologie di. Mario Rui? Il ...ha grandissima qualità ed esperienza, può essere il valore aggiunto in assoluto del Napoli:...Destro e sinistro controllo e tocco, in allenamento il nigeriano è al centro dell'attenzione per migliorare i suoi movimenti e affinare la tecnica Nel ritiro di Dimaro Lucianosta dedicando particolare attenzione a Victor Osimhen. Il Corriere dello Sport racconta di ampio spazio dedicato alla rifinitura tecnica del nigeriano sotto la guida del vice del tecnico, ...Mario Giuffredi, agente di Gennaro Tutino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del futuro del suo assistito. L’azzurro è reduce dal prestito alla Salernitana, con cui ha conquistato ...“La base, il destro e il sinistro; il controllo e il tocco". L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del lavoro svolto dallo staff di Luciano Spalletti su Victor Osimhen: "La ricerca della ...