Sanitari non vaccinati e sospesi dall'Ausl: nessuno stop dal Tar (Di mercoledì 21 luglio 2021) nessuno stop da parte del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia - Romagna ai procedimenti di sospensione avviati dalle Ausl nei confronti del personale Sanitario non vaccinato: il Tar, ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021)da parte del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia - Romagna ai procedimenti di sospensione avviatinei confronti del personaleo non vaccinato: il Tar, ...

Advertising

RobertoBurioni : Il TAR della Lombardia ha rimandato a settembre la decisione sulla sospensione dei sanitari non vaccinati, che quin… - Agenzia_Ansa : In Francia un milione di vaccini prenotati dopo il discorso di Macron. Dal 15 settembre niente stipendio ai sanitar… - RobertoBurioni : Al momento non c’è nessun dato clinico o sperimentale che faccia ritenere necessario -per le persone sane - un rich… - Mario16081972 : @_cieloitalia UN INCIDENTE,E FAR MORIRE QUALCUNO!!senza contare,che e' vietato chiedere dati sanitari,ed e' stata t… - Rosanna22396921 : @sandralilamaya @M49liberorso Le tasse sono somme di denaro che vengono versate allo Stato in cambio di servizi spe… -