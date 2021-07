Riciclo creativo | 3 fai da te | con tutorial | facilissimi per arredare la casa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando arriva il caldo torrido, spesso ci si rintana in casa. Le cose da fare sono sempre tante, però, a volte ci si annoia, perché allora non impiegare il tempo che passiamo in attesa che le temperature tornino più sopportabili per creare dei piccoli oggetti utili a decorare la nostra casa? Il tempo passerà più in fretta e la soddisfazione di aver creato degli oggetti con le nostre mani non ha prezzo. Qui vi diamo tre idee carine, troverete il videoa fine articolo, semplici da realizzare con degli oggetti di scarto. Secchiello portaoggetti: materiale occorrente. Per realizzare la prima idea ci servirà: un cuter, un pezzo di cartone, una bottiglia vuota di ...