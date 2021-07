Puglia | spara contro gli amici della ex dal balcone di casa “Le hanno detto di lasciarmi”

Advertising

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato #cronacaandria - LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato #cronacaandria - AndreCast83 : RT @MediasetTgcom24: Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato #cronacaandria - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato #cronacaandria - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato #cronacaandria -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia spara

Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato di Canosa di, è stato arrestato dai Carabinieri di Andria ed è finito in carcere per duplice tentato omicidio , dopo aver sparato dal balcone contro una coppia di amici della sua ex che lo aveva lasciato. ...Storia al limite dell'inverosimile: i carabinieri di Andria hanno arrestato un 37enne pluripregiudicato di Canosa di, finito in carcere per duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Dopo essere stato lasciato dalla compagna, l'uomo ha sparato dal balcone contro una coppia ...Un 37enne con diversi reati alle spalle ha sparato contro due amici dell’ex fidanzata dal balcone della sua abitazione a Canosa di Puglia ...Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato di Canosa di Puglia, è stato arrestato dai Carabinieri di Andria ed è finito in carcere per duplice tentato omicidio, dopo aver sparato dal ...