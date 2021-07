Perché sulla Stazione spaziale internazionale si stanno coltivando peperoncini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Foto: NASAMangiare a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) può diventare noioso, a causa del sapore standard dei cibi confezionati. Adesso le cose si potrebbero fare più gustose, anzi, piccanti. La scorsa settimana la Nasa ha annunciato che gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale stanno coltivando, per la prima volta, peperoncini rossi e verdi da sementi provenienti dal New Mexico. L’esperimento avverrà in una delle camere di crescita di piante della Stazione spaziale e ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) Foto: NASAMangiare a bordo della(Iss) può diventare noioso, a causa del sapore standard dei cibi confezionati. Adesso le cose si potrebbero fare più gustose, anzi, piccanti. La scorsa settimana la Nasa ha annunciato che gli astronauti a bordo della, per la prima volta,rossi e verdi da sementi provenienti dal New Mexico. L’esperimento avverrà in una delle camere di crescita di piante dellae ...

Advertising

FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - borghi_claudio : PER GLI ANALFABETI FUNZIONALI si specifica che quanto scritto sopra significa considerare STUPIDA E SPREGEVOLE sia… - Azione_it : 'Se tu non ti vuoi vaccinare non posso obbligarti, però posso dirti che certe cose non le puoi fare. Perché il cost… - psymalefica : @nuovame12 No e perché?! Disse il ?? sulla spalla dx Prova costume?! Disse l'?? sempre sulla spalla dx Dimmi chi vince tra i due...?? - fax1974 : RT @BentivogliMarco: Ma tutti quelli che hanno contestato le nomine dei consiglieri di Draghi, perché non fiatano sulla scelta del fascista… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sulla Riforma fiscale, costo salato da oltre 13 mld Altro discorso è quello sulla no tax area. Anche in questo caso si tratta di scelte sull'impatto ...di presentare la dichiarazione si potrebbe verificare un aumento di gettito per lo stato perché ...

Due pagliacciate sui vaccini e sulla ricchezza fanno male ai repubblicani Altri ospiti hanno tirato in ballo la Germania est durante il periodo sovietico, perché era uno stato di polizia dove i servizi segreti controllavano in modo asfissiante i cittadini. Per colpa del ...

Borghi: 'Il vaccino? Perché non chiedete a omosessuale se è sieropositivo?' Tiscali.it Altro discorso è quellono tax area. Anche in questo caso si tratta di scelte sull'impatto ...di presentare la dichiarazione si potrebbe verificare un aumento di gettito per lo stato...Altri ospiti hanno tirato in ballo la Germania est durante il periodo sovietico,era uno stato di polizia dove i servizi segreti controllavano in modo asfissiante i cittadini. Per colpa del ...