Per 4 italiani su 10 l'informazione di qualità è in televisione (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il tema del livello qualitativo dell'informazione italiana è un argomento sempre molto discusso e al centro del dibattito pubblico. Soprattutto nell'ultimo anno, dove, a causa della pandemia, molto spesso le informazioni diffuse sono state poco chiare e in alcuni casi discordanti e con una proliferazione di fake news. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, in generale, considerando il servizio offerto nel complesso, la televisione risulta essere la fonte di informazione qualitativamente migliore per quasi il 40% degli italiani, mentre 1 su 4 preferisce il web. Di contro, però, il web viene indicato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il tema del livello qualitativo dell'italiana è un argomento sempre molto discusso e al centro del dibattito pubblico. Soprattutto nell'ultimo anno, dove, a causa della pandemia, molto spesso le informazioni diffuse sono state poco chiare e in alcuni casi discordanti e con una proliferazione di fake news. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, in generale, considerando il servizio offerto nel complesso, larisulta essere la fonte diqualitativamente migliore per quasi il 40% degli, mentre 1 su 4 preferisce il web. Di contro, però, il web viene indicato ...

Advertising

borghi_claudio : Leggo anticipazioni che mi auguro siano uno scherzo. Con 30 milioni di italiani non ancora vaccinati, per lo più (g… - matteosalvinimi : La Fornero scelta dal PD per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - m_celeri : RT @borghi_claudio: Leggo anticipazioni che mi auguro siano uno scherzo. Con 30 milioni di italiani non ancora vaccinati, per lo più (giust… - matteob00 : RT @borghi_claudio: Leggo anticipazioni che mi auguro siano uno scherzo. Con 30 milioni di italiani non ancora vaccinati, per lo più (giust… -