Mario Rui | l’agente | “Resta a Napoli | pronto a giocarsi il posto”

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, COLPO DI SCENA L'AGENTE DI UN AZZURRO AMMETTE TUTTO, ECCO IL FUTURO DEL SUO ASSISTITO. IN DIRETTA RESTANO S… - Sauter981037711 : @SpudFNVPN Ma a te non piace Mario Rui...lo vedi meglio con Spalletti? - _Fonzs : Secondo il ragnetto Mario Rui meglio che rimane SIPARIO - OutstandingMan_ : @SpudFNVPN Secondo me Mario Rui è uno di quei giocatori che ti può tranquillamente fare la riserva, il problema sor… - SpudFNVPN : Preferisco Mario Rui + un bel giovanotto. Ciao! -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

Giuffredi, agente di Hysaj: 'Tifosi Lazio? Un equivoco, la canzone era in una serie tv. Ha ricevuto tantissima solidarietà e ha trovato un Sarri entusiasta.? Qualche sondaggio ma credo resterà in azzurro' A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', è intervenutoGiuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo,...dovrebbe invece restare in Campania, come confermato dal suo agente. Infine, il Bologna vuole chiudere in fretta per Arthur Theate , difensore centrale classe 2000 dell'Oostende.Mario Rui, l'agente conferma la sua permanenza in azzurro L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...Vi siete persi qualcosa? Qualche notizia l’avete sottovalutata? Ecco quel che è avvenuto oggi per quanto riguarda il calciomercato. Prosegue il tormentone Pjanic, e tutto il resto. Juventus: il like d ...