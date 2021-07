Advertising

LaGazzettaWeb : Locorotondo, sequestrati autolavaggio e discarica abusivi -

Sotto sequestro un autolavaggio non autorizzato e una discarica abusiva. I Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno individuato le attività nelle campagne di. Sia l'autolavaggio che la discarica non avevano alcuna autorizzazione amministrativa, con gravi danni per l'ambiente. Sotto terra, infatti, finivano le acque reflue dell'autolavaggio; I Finanzieri della Compagnia di Monopoli, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, nelle campagne del Comune di Locorotondo, un sito adibito ad autolavaggio. I reflui finivano sotto terra, compromettendo l'ambiente. Cumuli di rifiuti erano stoccati nel terreno adiacente. Denunciato il proprietario.